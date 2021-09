Tragedia familiare a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova.

Un uomo di 88 anni, Stelvio Cerqueni, ha ucciso a colpi di pistola la figlia Dorjana, al culmine di un litigio. Quindi ha rivolto l'arma verso di sé, suicidandosi.

I carabinieri hanno trovato i corpi senza vita dei due, entrambi nati in Serbia, davanti all’abitazione dove la donna, 61 anni, viveva con il marito, con cui gestiva un mobilificio.

A dare l’allarme sono stati i parenti, all’arrivo nell'abitazione: la 61enne, proprio oggi, aveva organizzato un pranzo per il suo compleanno e per la festa era arrivato anche il padre, dal Friuli Venezia Giulia. Poi tra i due ci sarebbe un alterco, pare non il primo.

I militari hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda, in particolare sul movente.

Da quanto si apprende, la 61enne aveva sposato il socio in affari di Cerqueni – che era rimasto vedovo - dal quale aveva anche avuto un figlio.

(Unioneonline/l.f.)

