Sono 782 i nuovi casi di Covid in Italia registrati nel bollettino del ministero della Salute diffuso domenica 27 giugno 2021. Ieri i positivi riscontrati erano stati 838. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia salgono dunque a quota 4.258.069, i morti a 127.472.

Con 138.391 i tamponi molecolari e antigenici (ieri erano stati 224.493) il tasso di positività resta sostanzialmente stabile allo 0,5% (ieri era 0,4% ).

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di quattro unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, segnala ancora il ministero della Salute, sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.743, in calo di 28 unità rispetto a ieri.

I dimessi ed i guariti totali da inizio emergenza sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone.

© Riproduzione riservata