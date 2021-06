Doveva essere una gita fuori porta vicino al Po ma è finita in tragedia con un morto e un disperso nel fiume.

Secondo le prime ricostruzioni alcune persone stavano facendo una grigliata in località Lido Po a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, quando un 58enne di origini romene è sceso in acqua, a quanto pare per recuperare una canna da pesca finita a 20 metri dalla riva, ma la corrente lo ha trascinato via.

Per aiutarlo si sono tuffati in due: uno è rientrato a riva e si è messo in salvo; l'altro, un 32enne anche lui romeno, è disperso. Il 58enne è morto in acqua, ed è stato recuperato successivamente.

L’uomo risiedeva a Sorbolo, in provincia di Parma, così come il disperso. Oltre ai carabinieri, sono impegnati nelle ricerche anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

