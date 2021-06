Un nuovo “furbetto” del reddito di cittadinanza scoperto a Firenze, nel corso di accertamenti operati da polizia municipale e carabinieri.

Si tratta di un 52enne, che aveva chiesto e ottenuto il sussidio, ma che è risultato intestatario di ben 16 automobili. Per lui inevitabile, oltre alla revoca del beneficio, anche una denuncia per truffa ai danni dell'Inps, favoreggiamento e simulazione di reato.

L'indagine è iniziata dopo due furti in altrettante abitazioni, messi a segno con un veicolo – poi abbandonato – risultato intestato proprio al 52enne, residente in provincia di Torino.

L’inchiesta scaturita dai furti ha permesso di arrivare al 52enne, che inizialmente ha negato di avere il possesso dell’auto usata per i colpi. Poi però, scavando, gli investigatori hanno scoperto che l’uomo aveva altre anche 15 macchine e che aveva aperto una società proprio per usufruire proprio delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto dei mezzi.

