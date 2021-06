Il conducente di un bus di linea è stato aggredito da un gruppo di giovani dopo averli richiamati all’uso della mascherina.

L’episodio è avvenuto vicino al deposito di Castellamonte su un mezzo in servizio tra Cuorgnè e Ivrea, nel Torinese. Il 57enne ha chiesto ai ragazzi di indossare la mascherina e per tutta risposta è stato malmenato. Soccorso da alcuni colleghi, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

I carabinieri di Ivrea, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori.

(Unioneonline/.s.s)

