Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 10.30, alla periferia di Bologna.

In base a quanto si apprende, in un cantiere edile allestito in via dell'Angelo Custode, un operaio, italiano, di 58 anni, per cause da accertare, avrebbe perso l'equilibrio ed è precipitato dai ponteggi.

Allertati immediatamente i soccorsi, l'uomo è stato trasferito dal 118, in condizioni gravi, all'Ospedale Maggiore: al momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.

Per i primi accertamenti sono intervenuti le volanti della polizia, per ricostruire la dinamica dell'accaduto è al lavoro anche il personale della medicina del lavoro dell'Ausl.

