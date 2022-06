Ennesimo incidente mortale sul lavoro.

E’ avvenuto questa mattina alle 9.15 a Roma, in via Boncompagni, non lontano da via Veneto.

L’uomo in base ad una prima ricostruzione è caduto da un ponteggio per cause ancora da precisare, a nulla è servito l’intervento degli operatori del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso. Avrebbe fatto un volo di circa due metri.

Sul posto anche la Polizia che ha dato il via agli accertamenti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata