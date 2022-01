Che questo sia il picco della quarta ondata Covid "lo si può dire solo in modo molto dubitativo e cauto. Bisogna tener presente che c'è una enorme quantità di persone che ha l'infezione ma che il tampone o non se lo è fatto o lo ha fatto in termini del tutto privati e non lo ha dichiarato. Questa è non solo percezione ma cognizione. Casi di questo tipo ne sento a barilate ogni giorno. Persone che ci contattano e alla domanda: 'Sei registrato come infezione in atto?', rispondono di no".

Così ad Agorà, su Rai Tre, Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

"I numeri su cui stiamo ragionando – spiega Galli – arrivano da una grande messe di tamponi ma non sono numeri su cui possiamo essere completamente confidenti".

E rispetto al presupposto “indebolimento” della variante Omicron, Galli mette in guardia: "Gli oltre 400 decessi che abbiamo visto ieri non credo siano tutti da Delta. Probabilmente la Omicron ha meno patogenicità dell'altra, ma non vuol dire che non ne abbia, altrimenti non vedremmo tutti questi morti".

