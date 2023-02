È stato condannato a due mesi di carcere – con pena sospesa - il maresciallo dei Carabinieri Fabio Manganaro, imputato per aver bendato Christian Natale Hjorth, condannati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Il giovane americano era stato arrestato insieme all'amico Finnegan Lee Elder.

Lo ha deciso il giudice monocratico di Roma. Nei confronti dell'imputato l'accusa è di misura di rigore non consentita dalla legge, cioè un abuso di autorità. I fatti risalgono al 26 luglio del 2019: Hjorth venne bendato dopo esser stato portato nella caserma di via in Selci, a Roma, per essere interrogato. L'accusa chiedeva una condanna a tre mesi. Il giudice Alfonso Sabella ha disposto anche un risarcimento di cinquemila euro in favore del ragazzo.

Le fotografie dell'americano bendato, non scattate da Manganaro, sono state diffuse in una chat e poi finite sui giornali. In precedenza, il maresciallo aveva dichiarato di aver bendato Hjorth per evitare che il ragazzo potesse compiere atti autolesionistici.

Per l’omicidio di Cerciello Rega a marzo 2022 Hjorth è stato condannato in appello a 22 anni di carcere, mentre Elder a 24.

(Unioneonline/F)

