Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia, si registrano anche due morti in Toscana, persone colpite da alberi crollati per i nubifragi.

Forti piogge, temporali, grandinate e venti fino a 140 chilometri orari sono segnalati anche in Liguria ed Emilia Romagna, anche sulla Lombardia e sul Veneto si stanno abbattendo i temporali.

Le due vittime sono state in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell'altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla, inutili.

Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute di alberi. Tre sono stati portati in codice giallo all'ospedale Apuane mentre i vigili del Fuoco hanno liberato una quarta persona da una roulotte, è ricoverata in codice rosso.

Si contano anche decine di evacuati da Massa e Carrara, saranno sistemati in scuole e palestre messe a disposizione dai comuni.

"La nostra macchina della Protezione civile sta intervenendo in molte zone della Toscana a seguito della forte ondata di maltempo con raffiche di vento arrivate fino a 140km/h. Le conseguenze del maltempo di queste ore sono gravi con feriti e decessi. Per questo ho attivato la procedura per dichiarare al più presto lo stato d'emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale", afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

A Venezia la bufera di vento e pioggia ha anche provocato il crollo di frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco. I turisti che stavano visitando il monumento sono stati fatti uscire, la zona transennata, non ci sono feriti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata