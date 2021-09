Momenti di tensione nel corso di una manifestazione organizzata dal movimento “No Green pass” nel centro di Milano.

Un gruppo di oltre mille persone, al grido di “libertà libertà”, ha cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine davanti al Palazzo reale, per entrare in piazza Duomo, location scelta per un comizio della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in vista delle elezioni comunali.

I manifestanti e la polizia sono così entrati in contatto, ma alla fine gli agenti sono riusciti a contenerli.

Non ci sarebbero feriti.

