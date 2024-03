Niente semilibertà per Lucio Marzo, reo confesso e condannato a 18 anni e 8 mesi per l’omicidio della fidanzata di 16 anni Noemi Durini, avvenuto quando anche lui era minorenne a Castrignano del Capo, in Salento, il 3 settembre 2017.

La notizia della semilibertà concessa al giovane era stata diffusa ieri da fonti vicine alla famiglia Marzo.

Ma l’avvocata Valentina Presicce, legale della famiglia della vittima, ha chiesto chiarimenti e ha ricevuto in queste ore la notizia del reale stato di detenzione del giovane, che non è più detenuto in Sardegna ma nel carcere milanese di Bollate. Al momento a suo favore non è stato concesso alcun beneficio.

Anche Maria Cristina Ornano, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ha inviato una precisazione, facendo sapere che Lucio Marzo non è mai stato in carico al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Sul caso intanto è intervenuta Irene Testa, Garante delle persone private della libertà personale della Sardegna, definendo Marzo «un ragazzo che ha sbagliato ma che sta pagando le sue colpe».

«Ha fatto un buon percorso di reinserimento di 6 anni in un minorile, c’è accanimento nei suoi confronti».

(Unioneonline/L)

