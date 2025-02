L’autopsia sul corpicino della neonata morta venerdì scorso a Lucca non chiarisce le cause, ma sembra escludere di essere di fronte a un caso di Sids, il decesso in culla improvviso. Per gli agenti della squadra Mobile che seguono le indagini, la piccola, un mese di vita, potrebbe avere assunto tramite il latte materno qualche sostanza rivelatasi per lei fatale.

E proprio la madre, 21 anni, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Lucca per l'ipotesi di reato di omicidio colposo: un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti di parte. A deciderlo il Pm titolare dell'inchiesta.

A eseguire l'esame, all'ospedale Santa Chiara di Pisa, sono stati il medico legale Marco Di Paolo insieme ad uno specialista in neonatologia, Vincenzo Nardini.

Ora si attendono i risultati degli esami tossicologici e istologici per poter chiarire le cause della morte.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata