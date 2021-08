Ore di ansia a Vicenza, dove una neonata di un mese e messo è tornata dalle vacanze all'estero con i genitori e ora si trova ricoverata all'Ospedale di Santorso perché positiva al Covid.

La piccola si trova nello stesso reparto di un'altra bimba, di circa 7 mesi, ricoverata per lo stesso motivo e al momento ancora sotto osservazione.

Si tratta, dunque, del secondo caso all'interno della struttura sanitaria dell'Ulss 7 Pedemontana.

Secondo fonti sanitarie riportate dai media locali, i genitori delle due neonate non erano vaccinati.

I CONTAGI FRA I MINORI – E intanto si fa alta l’attenzione in Italia per nuovi casi di Covid sui bambini: dall'inizio dell'epidemia in Italia sono stati registrati 700.985 casi, con 31 vittime delle quali 6 sotto i tre anni. La fascia più colpita è quella 14-19 anni con 291.860 casi, a seguire la fascia 11-13 con 124.857 casi. Quindi la fascia 6-10 anni con 161.40 casi, la 3-5 anni con 68.836 casi Covid. Sotto i tre anni registrate 54.022 infezioni.

(Unioneonline/v.l.)

