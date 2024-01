È stato il nipote ad esplodere in maniera accidentale un colpo di pistola e ad uccidere, nella notte di Capodanno, Concetta Russo mentre stava festeggiando nel suo appartamento di Afragola, a Napoli.

La scorsa notte a Casoria i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, dopo un'attività di indagine durata ore e coordinata dalla procura di Napoli Nord, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione a carico dell'uomo, 47 anni, del quale non sono state fornite le generalità.

Il 47enne nel maneggiare una pistola detenuta senza regolare licenza avrebbe accidentalmente esploso un colpo di arma da fuoco colpendo alla testa la vittima, morta successivamente all'ospedale Cardarelli di Napoli.

L'arma utilizzata, una pistola Beretta modello 84, risultata oggetto di furto, è stata rinvenuta successivamente e in tarda serata dai militari nei pressi del cimitero di Afragola, nascosta tra le sterpaglie.

