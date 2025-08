Avrebbe puntato un fucile contro i sanitari, pretendendo il trasporto del padre in un ospedale diverso da quello previsto. È quanto successo ieri nella zona orientale di Napoli, dopo che un settantenne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, all’interno di un autolavaggio. Stando al racconto dei carabinieri, il figlio all’arrivo dell’ambulanza avrebbe tirato fuori l’arma, chiedendo il trasferimento del padre al Policlinico.

L'ambulanza è ripartita ma l'anziano è stato portato all'Ospedale del Mare. È lì che sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Identificato e arrestato il quarantacinquenne che avrebbe puntato l'arma, poi recuperata in un armadietto dell'autolavaggio: si tratta di un fucile ad aria compressa.

Peraltro l’uomo, come hanno spiegato i carabinieri, è un infermiere. Ora è ai domiciliari.

