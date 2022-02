Lutto nella Bassa Modenese. E’ morto a 76 anni il farmacista Renzo Belli.

Era stato nel 2012 protagonista di importanti iniziative di solidarietà a favore della popolazione colpita dal terremoto emiliano, aprendo “Campo Paradiso” nel suo giardino di casa a 110 sfollati nonostante proprio in quel periodo avesse perso il figlio in un incidente stradale.

Belli è deceduto al Policlinico di Modena, dove era ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. A ricordarlo è anche l'amministrazione comunale di Mirandola: "Un esempio di altruismo - scrive il sindaco Alberto Greco - Con sua moglie Carla, in quei giorni drammatici di 10 anni fa, aprì la sua casa ai terremotati, per ospitarli, trasformando il dolore incolmabile per la perdita del figlio, in amore e sollievo per gli altri".

Anche la Federazione degli ordini dei farmacisti ricorda il "trentaduesimo farmacista deceduto a causa del Covid".

“È una giornata di grande tristezza - scrive la Federazione - per la comunità dei farmacisti che perde un collega di grande valore umano, che si è sempre speso con generosità e passione per il bene del territorio e dei suoi concittadini – commenta il presidente Andrea Mandelli -. I messaggi di affetto e commozione espressi in queste ore dai colleghi e da tutti quanti lo conoscevano, rendono omaggio a una persona di rara levatura morale che si è dedicata, con altruismo e senso del dovere, alla tutela della salute delle persone e al conforto della sua comunità".

(Unioneonline/D)

