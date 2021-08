Intervento delle forze dell'ordine nell'area del rave di Mezzano, nel Viterbese, dove da ormai cinque giorni andava avanti la festa no stop in un terreno di aperta campagna con musica a tutto volume, centinaia di ragazzi accalcati sotto al sole, un mega accampamento di camper, roulotte e tir attrezzati per cibi e alcolici.

Un evento non autorizzato che, in tempi di Covid, ha chiamato a raccolta migliaia di giovani da tutta Europa sollevando polemiche e preoccupazioni per il rischio contagi, e dove si è purtroppo registrato anche un morto, ritrovato lunedì nel lago di Mezzano, a poche centinaia di metri dal terreno dove si sta svolgendo il raduno.

Secondo quanto si è appreso, nella notte si è registrato un forte deflusso di partecipanti. E ora gli agenti si stanno avvicinando nell'area del terreno per monitorare la situazione e stabilire quante sono le persone ancora presenti all'interno.

"È iniziato il deflusso dal rave - spiega il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili - e alcuni partecipanti sono arrivati in paese. Risulta che gli organizzatori prevedevano di far durare il rave dieci giorni ma speriamo che possa concludersi già oggi”.

Anche i comuni di Manciano e in minor misura Sorano, sul versante della Toscana, sono interessati dai flussi di rientro dei reduci del rave party osservati nei loro transiti dalla popolazione locale nelle proprie case.

Nel frattempo, sul caso della morte del giovane la procura di Viterbo ha aperto un fascicolo: si procede per morte come conseguenza di altro reato, con i magistrati in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per accertare le cause.

Nel terribile bilancio dell’evento si registrano anche 5 ragazzi portati all'ospedale della vicina Pitigliano, in provincia di Grosseto, per abuso di alcol. Quattro persone sarebbero invece finite in coma etilico e c’è chi parla di due stupri consumati, oltre al caso della ragazza che proprio al rave ha partorito una bambina, che ora sta bene e si trova nelle mani dei medici in ospedale.

