Stava potando una siepe, a Brugneto di Reggiolo, in Emilia, quando all’improvviso ha sentito un pizzicore a una mano. Poi ha visto un serpente che si dileguava tra le foglie e ha iniziato ad avere le convulsioni.

Si tratta di un 42enne, operaio di una ditta specializzata nella cura del verde, che ora si trova ricoverato in ospedale a Reggio Emilia. Le sue condizioni vengono definite “serie”, anche se grazie alla somministrazione di un antidoto anti-veleno non sarebbe in pericolo di vita.

La Ausl locale ha avviato accertamenti per cercare di capire da quale rettile sia stato morso l’uomo. Forse, ma non se ne ha certezza, potrebbe essersi trattato di una “vipera rossa”.

