Due uomini sono stati trovati morti insieme ai loro cani in una casa Bosco Chiesanuova, nella Lessinia, nel veronese. Il decesso è dovuto a esalazioni di monossido di carbonio.

Il ritrovamento è stato fatto dai Carabinieri, con il pm di turno che ha disposto l'autopsia sui corpi.

Secondo le prime ricostruzioni, il monossido di carbonio si sarebbe sprigionato da una stufa accesa per riscaldarsi. I due uomini non avevano più dato notizie da giorni e per questo motivo i familiari di uno dei due, residente a Sommacampagna, aveva dato l'allarme facendo scattare le ricerche.

Già ieri i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile avevano concentrato le ricerche in Lessinia, sulla montagna veronese.

