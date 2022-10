Per evitare un gatto che attraversava la strada ha sbandato e la minicar che stava guidando è finita contro un muro, ribaltandosi.

Lei – una ragazza di 17 anni – si è salvata, pur riportando gravi ferite; suo fratello 15enne, invece, ha perso la vita nell’impatto.

È accaduto ad Adrano, in provincia di Catania.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

La giovane conducente è stata trasferita d’urgenza in ospedale, mentre, come detto, per il fratello minore i soccorsi sono risultati vani.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente – avvenuto attorno a mezzanotte – è stato originato dall’improvvisa comparsa sulla strada di un gatto. La 17enne ha sterzato per non investirlo, ma la minicar è finita fuori strada, in una carambola risultata purtroppo mortale.

(Unioneonline/l.f.)

