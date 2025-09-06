Milano, cortei per il Leoncavallo: 5 mila in piazzaPer protestare contro lo sgombero del centro sociale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È partito alle 13 in punto il primo dei due cortei di protesta per lo sgombero del centro sociale Leoncavallo previsti per oggi a Milano.
I manifestanti si sono mossi al grido «dentro la città dei padroni, dieci cento mille occupazioni».
Al corteo si sono unite almeno 5 mila persone. Partito da piazza Duca D'Aosta ha imboccato via Galvani diretto in via Melchiorre Gioia e poi verso Porta Venezia dove si unirà al secondo corteo che parte nel pomeriggio.
Il percorso del corteo 'Giù le mani dalla città' termina in piazza Duomo.
Nonostante agli organizzatori questa mattina sia stato notificato il divieto di arrivare davanti alla cattedrale, il tragitto postato un'ora fa sui social del centro sociale milanese indica infatti come punto d'arrivo proprio piazza Duomo.
(Unioneonline)