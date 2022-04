Quarantanove medici di tutta Italia, sostenitori del ricorso alle cure domiciliari per il Covid-19, hanno querelato per diffamazione l’infettivologo Matteo Bassetti e il deputato Pd Andrea Romano per le dichiarazioni nel corso della trasmissione “Zona Bianca” dello scorso 19 gennaio.

Lo ha annunciato l’avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato per il diritto alle cure domiciliari anticovid.

Nella trasmissione in questione, Bassetti in particolare - scrive il Comitato - "definiva i predetti medici 'quattro santoni millantatori, fattucchieri e maghi, che hanno curato la gente con la liquirizia e gli infusi sulle cosce d'acqua fredda. Anzi non l'hanno curata in quanto è morta un sacco di gente’, e sosteneva che dietro alle terapie domiciliari ci fosse ‘solo un grande business senza alcuna volontà di curare i pazienti, con terapie addirittura paragonate a quelle di stregoni e millantatori’".

“Bassetti e Speranza – commenta Grimaldi – dovrebbero solo far tesoro delle esperienze dei medici volontari che andrebbero ringraziati per aver sottratto migliaia di pazienti a un’ospedalizzazione certa”.

“Chi prescrive ivermectina, liquirizia e impacchi di acqua fredda per curare il covid non è un medico che segue la letteratura scientifica e le evidenze della medicina. Quindi millanta cure inefficaci come un santone", replica Bassetti. “Io non ho nominato nessuna associazione specifica. In ogni caso ho avvisato il mio avvocato per controquerelare il legale Erich Grimaldi, di cui non avevo mai parlato fino a oggi, perché quello che ha detto è falso”.

(Unioneonline/L)

