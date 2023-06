Il boss ex super latitante Matteo Messina Denaro, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, è stato ricoverato all'ospedale aquilano per un intervento chirurgico urologico.

Secondo quanto si è appreso, l'operazione non è collegata al tumore al colon contro cui combatte da anni.

Arrestato il 16 gennaio scorso e detenuto all'Aquila dal giorno successivo, Messina Denaro soffrirebbe di idronefrosi e l'intervento servirebbe a migliorare il drenaggio renale: la degenza dovrebbe durare al massimo due giorni.

Dopo le cure nel reparto di Urologia, Messina Denaro sarà trasferito nella cella per detenuti che è stata ristrutturata nei mesi scorsi proprio in seguito alla scelta di rinchiuderlo nel carcere di massima sicurezza della frazione aquilana di Preturo.

Quanto al tumore, è stato previsto per il boss un controllo ordinario. Messina Denaro viene sottoposto a chemioterapia di tipo biologico, somministrazioni che avvengono nell'ambulatorio ricavato nel carcere di fronte alla sua cella.

