Notte tranquilla per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricoverato ieri al santo Spirito a Roma per un intervento programmato di impianto di pacemaker.

Il capo dello Stato è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili, fanno sapere i sanitari.

Ieri, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda (intorno alle 18 ha incontrato il presidente del Montenegro Milojko Spajić), ha subito l'intervento che è stato effettuato alle ore 20.00. Al termine dell'operazione è rientrato nel reparto di cardiologia.

Sergio Mattarella a luglio compirà 84 anni ed è al suo decimo anno al Colle, evidente che ogni informazione che riguarda la sua salute sia estremamente sensibile. Probabile che, insieme ai suoi medici di fiducia, abbia manifestato da alcuni giorni problemi cardiaci e che dopo un ulteriore consulto si sia deciso di accelerare i tempi. Probabilmente anche la pausa per le vacanze pasquali può aver determinato la scelta di usare questa finestra per l'intervento.

Immediata è stata la reazione del mondo della politica che, superati i primi momenti di allarme, si è speso in un fiume di auguri di pronta guarigione. Tra i primi il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo», ha scritto. Auguri a cui si sono aggiunti quelli della premier Giorgia Meloni («Al Presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L'Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre»), del presidente della Camera Lorenzo Fontana, e ancora il leader di Azione Carlo Calenda, gli auguri di Matteo Renzi, Giuseppe Conte, del Pd con Chiara Braga e di Riccardo Magi.

Gli impegni del presidente Mattarella per le prossime settimane sono tantissimi: dall'agenda del Quirinale si vede che il primo è già il prossimo 23 aprile quando dovrà incontrare gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80° anniversario della Liberazione. Ma soprattutto al Quirinale è cerchiata in rosso la data del 25 aprile per la festa della Liberazione. Il capo dello Stato è atteso quest'anno a Genova.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata