Al culmine di un litigio con la moglie, l’ha ripetutamente colpita con un martello in testa.

Poi, credendola morta, è fuggito e si è suicidato. Il dramma è avvenuto questa mattina in zona Santa Maria a Filottrano, nell’Anconetano.

Ma non è stato un omicidio-suicidio, perché la donna per fortuna è sopravvissuta. La cinquantenne, moldava come lui, ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.

L’uomo, 52 anni, è stato oggetto di una caccia aperta da parte dei carabinieri del posto, coordinati dalla Compagnia di Osimo. I militari volevano arrestarlo per tentato omicidio ma lo hanno trovato privo di vita.

