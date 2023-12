Marcia indietro a Cervinia: il Comune tornerà a chiamarsi Le Breuil-Cervinia (e non solo Le Breuil). Dopo le polemiche degli ultimi giorni, arriva l’inversione di rotta con l'amministrazione comunale di Valtournenche e la Regione Valle d'Aosta che hanno avviato l'iter per modificare nuovamente la denominazione della celebre località turistica.

Viene quindi accantonato il nome "Le Breuil", durato solo un paio di mesi. Ad annunciarlo è stata la sindaca Elisa Cicco, al termine di una riunione in Regione: «Ho incontrato il presidente Renzo Testolin per cercare una soluzione al problema della denominazione. Al termine del confronto abbiamo deciso di avviare l'iter per la modifica del toponimo. Invieremo in tal senso una richiesta come Comune all'amministrazione regionale». Aggiunge Testolin: «La Regione si rende disponibile fin da subito a lavorare per ogni valutazione utile ad accogliere la richiesta».

Fine quindi alla querelle che ha avuto una vasta eco mediatica, sfociando nella diatriba politica. Senza contare i malumori a Cervinia, in particolare tra gli operatori turistici.

Il ministro Daniela Santanché aveva precisato: «Cervinia cambia nome e io non ne capisco il motivo. La nota località sciistica è riconosciuta in Italia e nel mondo come tale e un così drastico cambiamento non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all'immagine di tutta la Valle d'Aosta».

La vicenda era cominciata nel 2011, quando fu avviata la procedura per arrivare alla determinazione ufficiale dei toponimi del piccolo paese valdostano. A sollecitare l'iter era stata l'Agenzia delle Entrate per fare chiarezza sull'anagrafe fiscale dei contribuenti.

