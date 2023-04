Maltrattavano i figli da tempo, e la cosa non era sfuggita alle autorità olandesi che – per questo motivo – stavano per allontanarli dai piccoli.

Così una coppia dei Paesi Bassi, lei 42enne e lui 36enne, ha lasciato i Pase con i due bambini, arrivando in Italia, ad Ancona. Lì però è stata intercettata dalle Forze dell’ordine nella zona del porto e arrestata per sottrazione di minori.

La vicenda è partita dalla segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, a fronte di un iniziale inserimento di ricerca in banca dati Shengen da parte dei colleghi olandesi. Nei giorni precedenti la famiglia era stata fermata ad Ancona da una Volante. Le autorità olandesi hanno quindi emesso i M.A.E. (mandati di arresto europeo), formulando inoltre la richiesta di messa in protezione dei due piccoli. Nei giorni scorsi i poliziotti hanno rintracciato la famiglia al porto. Dalle indagini è emerso che l'uomo – sapendo che sarebbe stato emesso un provvedimento di messa in protezione dei piccoli – aveva deciso insieme alla compagna di lasciare il Paese per recarsi in Italia. La coppia è stata portata in carcere e i Servizi sociali dei Comune di Ancona hanno affidato temporaneamente i piccoli ad una famiglia della provincia in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

