Piove senza sosta in Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna, con frane, allagamenti e strade chiuse. Sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone.

La Regione ha attivato h24 il Centro operativo regionale per far fronte a un evento definito «di portata rilevante»: 400 gli interventi dei Vigili del fuoco e c’è una vittima. Si tratta di un anziano, travolto dalle acque del Senio esondato mentre era in bicicletta.

Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell'argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino.

Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Oltre 250 gli evacuati nel Ravennate. La Prefettura, con i centri operativi comunali, sta monitorando la situazione. Restano attivi i presidi formati da Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. In campo anche l'esercito.

A Conselice l'accoglienza è stata organizzata al Palazzetto dello Sport: «Ricordo che chiunque può portarsi al Palazzetto dello sport ed è bene che porti con sé una coperta», avvisa la sindaca Paola Pula.

Nel Ravennate le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone nelle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stata chiusa a Loiano per frana. Chiuse anche diverse provinciali nel Bolognese. Sempre per una frana che ha provocato la rottura della tubazione principale, l'erogazione del gas è stata interrotta in tutta Predappio Alta (Forlì-Cesena).

