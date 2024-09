Prosegue l’emergenza maltempo in nove regioni italiane, oggi in stato di allerta gialla per piogge e precipitazioni.

L’allarme in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia e Veneto. Ma la situazione più grave è quella che si registra in Toscana, nelle province di Livorno e di Pisa. Proprio qui a Montecatini Valdicecina la piena del torrente Sterza, ingrossato dal nubifragio della notte, ha travolto l’abitazione in cui alloggiava una famiglia di turisti stranieri.

Secondo quanto confermato dai soccorritori, madre, padre e nonno sono stati salvati dai vigili del fuoco. Si erano rifugiati sul tetto della casa. La nonna ed un bambino di 5 mesi risultano invece dispersi.

Al lavoro dalla notte squadre di vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche anche con cani e sommozzatori.

Proseguono intanto sul territorio gli interventi di soccorso per i danni causati dal maltempo di ieri.

