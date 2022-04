Paura questa mattina all’aeroporto di Malpensa quando due aerei si sono urtati in fase di parcheggio.

I due velivoli - un Delta Airlines appena atterrato da New York e un A320 EasyJet pronto al decollo per Tel Aviv - si sono “toccati” con le rispettive ali al Satellite Nord dello scalo, riportando lievi danni.

La Sea - la società che gestisce l'aeroporto - ha confermato che si è trattato probabilmente di un errore, su cui sono in corso accertamenti, nell'assegnazione delle piazzole di sosta. Non si sono registrati feriti.

Il volo Delta è ripartito, l'EasyJet sta avviando le procedure di imbarco con tre ore di ritardo.

Come sottolinea una nota di EasyJet, “l'aereo che avrebbe dovuto operare il volo EJU2563 da Milano Malpensa a Tel Aviv oggi, 4 aprile, è stato danneggiato mentre era parcheggiato nell'area di sosta (stand) dell'aeroporto di Malpensa, quando un altro aereo, non EasyJet, in rullaggio verso lo stand adiacente, è entrato in contatto con la parte terminale della sua ala. Tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente ed è stato predisposto un aereo sostitutivo per consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio verso Israele”.

