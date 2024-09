Un ragazzo di 14 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in classe. La tragedia è avvenuta questa mattina a Fano (Pesaro e Urbino), all’istituto Olivetti.

Lo studente, che frequentava il primo superiore, era uscito dall’aula per andare in bagno dicendo di sentirsi male. Al rientro si è accasciato a terra privo di sensi, sotto gli occhi atterriti dei compagni di classe.

Il ragazzino è stato spostato nel cortile e sul posto, oltre ai genitori, sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il quattordicenne anche con il defibrillatore, ma ogni tentativo è risultato vano.

Alcuni compagni di classe, turbati dal dramma che si era compiuto sotto i loro occhi, sono tornati a casa con i propri genitori. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso e ricostruire l'accaduto. A quanto si apprende, il ragazzo soffriva di patologie cardiache congenite scoperte tre anni fa e per le quali era in cura.

(Unioneonline)

