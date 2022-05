Allarme per due coniugi di San Donaci, in provincia di Brindisi, ricoverati in gravi condizioni dopo aver mangiato funghi risultati poi velenosi.

Secondo quanto si apprende marito e moglie, lui 62 lei 56 anni, martedì sera avrebbero consumato funghi da loro congelati dopo averli raccolti in zona nell’ottobre scorso.

Diverse ore dopo la cena però hanno iniziato entrambi ad accusare forti dolori finché non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Ora si trovano al Pronto Soccorso nell'area di Osservazione Breve Intensiva dell'ospedale "Perrino" di Brindisi.

Richiesto l'immediato intervento del centro di controllo micologico dell'Asl di Brindisi in collaborazione con il centro antiveleni di Foggia.

