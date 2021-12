Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

La drammatica scoperta è stata fatta ieri dai Carabinieri in seguito alla segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di chiamare al telefono le due donne per gli auguri di Natale senza riuscire a contattarle.

La 71enne, da quanto si è saputo, aveva problemi di salute, in particolare camminava a fatica. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Monza, che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte.

Da quanto è stato riferito madre e figlia vivevano in modo molto riservato. Dai primi accertamenti, pare che la prima sia deceduta per morte naturale. La figlia, che si prendeva cura dell’anziana madre in condizioni di salute precarie, potrebbe essersi tolta la vita qualche giorno dopo.

Per avere un quadro definitivo devono però essere completati gli esami autoptici.

