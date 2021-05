Tragedia a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina.

Una donna di 40 anni, Mariolina Nigrelli, e la figlia di 14 Alessandra Mollica sono state trovate morte impiccate nella loro casa di campagna, vicina al santuario del Letto Santo.

E’ stato il marito della donna e padre della ragazzina a lanciare l’allarme: non vedendole rientrare in casa ha pensato di andare a controllare nella villetta di campagna. Qui le ha trovate impiccate e ha chiamato i carabinieri. Sulla tragedia indaga la Procura di Patti.

"Confermo il ritrovamento dei due corpi, della madre e della figlia, ma al momento è prematuro fare qualsiasi ipotesi, bisogna attendere le valutazioni del medico legale e le indagini dei carabinieri”, ha detto il procuratore di Patti, Angelo Cavallo.

LE INDAGINI – La prima ipotesi è che si sia trattato di omicidio-suicidio. La donna avrebbe ucciso la figlia e poi si sarebbe impiccata.

Una vicenda che col passare delle ore assume contorni sempre più drammatici: sembra che la 14enne avesse difficoltà a relazionarsi con i coetanei, un problema che la madre viveva con grande angoscia.

Gli inquirenti stiano valutando un biglietto lasciato dalla donna nella casa in paese in cui la famiglia viveva: "Porto con me Alessandra". Non è chiaro se sia solo l'avviso che sarebbe uscita con la figlia o l'annuncio dell'intenzione di ucciderla e suicidarsi.

(Unioneonline/D)

