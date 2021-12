Quando ancora era buio, intorno alle 6, Papa Francesco ha portato il suo omaggio alla Madonna in occasione del giorno dell’Immacolata e ha raggiunto piazza Mignanelli, accanto a piazza di Spagna.

Il pontefice ha rispettato anche quest’anno la tradizione ma, per evitare assembramenti, lo ha fatto prima dell’alba. Si è trattenuto in preghiera chiedendo a Maria il miracolo della cura per i tanti malati e per il futuro dei popoli che soffrono per le guerre, e ha deposto un cesto di fiori che i Vigili del fuoco hanno portato ai piedi del monumento.

Il Santo Padre ha poi raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha continuato la preghiera davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani, per poi fare rientro in Vaticano.

