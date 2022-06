In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 18.678 nuovi casi di Covid-19. Ieri erano stati 22.104.

Secondo il bollettino nazionale sull’epidemia diffuso dal ministero della Salute, le nuove vittime mietute dal coronavirus in Italia sono 26 (nel precedente aggiornamento erano state 60).

I dimessi e guariti nelle ultime 24 ore sono stati 18.036. Attualmente in Italia ci sono 622.214 persone positive al Covid.

Con 127.704 tamponi eseguiti, tra molecolari e antigenici, il tasso di positività si attesta al 14,63%, in aumento rispetto al 11,81% di ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183, 10 in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 8. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.118, ovvero 42 in più di ieri.

Dall’inizio della pandemia, in Italia si sono registrati in totale 17.653.375 contagi e 167.391 vittime.

