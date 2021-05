Dopo una convivenza di appena dieci giorni a Busto Arsizio, in provincia di Varese, lei ci aveva ripensato e lo aveva lasciato. E lui, che non se ne faceva una ragione, ha cominciato a tormentarla.

Telefonate, appostamenti davanti al posto in cui lei lavorava. E anche un furto.

Il 45enne di Arezzo, secondo le accuse, si è introdotto nella casa della ex – che intanto si era rifugiata nell’appartamento di un’amica – e ha rubato l'urna con le ceneri del suo cane, insieme ai gioielli di lei: per questo (ma anche per stalking) è stato condannato dal Gup di Varese Anna Giorgetti a tre anni e un mese.

Non contento, inseguito dalle volanti di Busto Arsizio, ha anche rimediato la denuncia per resistenza. Nello zaino aveva tutta la refurtiva.

