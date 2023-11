Le aveva offerto un passaggio in moto per tornare a casa. Ma poi, quello stesso ragazzo che inizialmente si era mostrato così disponibile, l’ha aggredita e stuprata in uno stabile abbandonato. È successo in provincia di Latina.

La ragazza però è riuscita a fuggire nelle campagne e, grazie all’aiuto di un passante, è stata soccorsa. Poi la denuncia: in manette è finito un ragazzo di 22 anni di origine magrebina, fermato ieri dai carabinieri di Priverno con l'accusa di violenza sessuale. Per la vittima, una notte infernale.

I fatti sono avvenuti tra la tarda serata del 1 novembre e le prime ore del giorno seguente. Il giovane senza fissa dimora ha avvicinato una ragazza del posto, offrendosi di accompagnarla a casa. Ma una volta giunto in una strada isolata la avrebbe obbligata con la forza a seguirla all'interno di uno stabile abbandonato, lo stesso dove si è consumata la violenza.

(Unioneonline/v.f.)

