É indagato per omicidio stradale il 54enne genovese la cui auto questa mattina ha travolto e ucciso Fulvia Minetti, 72 anni, in via Borgoratti a Genova.

L'uomo, che è risultato negativo all'alcoltest, aveva parcheggiato l'auto in divieto di sosta sul lato opposto sulla carreggiata di fronte a un bar. Ma la Volkswagen Polo si è improvvisamente messa in movimento in retromarcia mentre l'uomo si trovava nel locale, guadagnando velocità lungo la discesa fino a schiantarsi contro la serranda di una farmacia ancora chiusa dove stava transitando la donna, che abitava lì vicino.

L'auto, che è stata trovata dagli agenti con il freno a mano tirato, è stata posta sotto sequestro. L'inchiesta, coordinata dal pm Francesco Cardona e affidata alla sezione infortunistica della polizia locale dovrà stabilire se il freno a mano abbia effettivamente ceduto per un guasto tecnico oppure ci sia una responsabilità del proprietario.

(Unioneonline)

