Un phon lasciato acceso sul divano sarebbe la causa di un incendio che a Curtarolo, nel Padovano, ha provocato la morte di un 37enne. A trovarlo privo di sensi è stata la fidanzata che non riusciva a mettersi in contatto con lui e ha deciso di raggiungere l’abitazione. Al suo arrivo ha visto le fiamme e ha dato subito l’allarme, i Vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti e hanno recuperato Alessandro Paronitti già in condizioni disperate. Lo hanno soccorso i sanitari del 118 che dopo i primi tentativi di rianimazione hanno fatto arrivare un elicottero per trasportarlo velocemente in ospedale dove però l’uomo è morto poco dopo, probabilmente a causa delle esalazioni.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le esatte origini del rogo.

