Con un video messaggio registrato in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto durante la presentazione della candidatura a Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco del progetto "Gesti di accoglienza" di Lampedusa.

Ringraziando i tanti operatori di speranza, «baluardo di quell’umanità che le ragioni gridate, le paure ataviche e i provvedimenti ingiusti tendono a incrinare», ha annunciato a sorpresa una visita a Lampedusa. «Oggi sono a distanza – le sue parole -, ma spero presto in presenza, di persona».

Esattamente come aveva fatto - ed è stato lo stesso Prevost a ricordarlo - «il nostro amato Papa Francesco, quando venne tra di voi: fu il suo primo viaggio».

