Domenica scorsa assieme ad altri coetanei aveva lanciato sassi contro le auto da un cavalcavia nella zona di Marcon (Venezia). E una delle pietre lanciate aveva colpito una vettura in transito, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, che ha successivamente lanciato l’allarme.

Dopo i fatti il sindaco del paese, Matteo Romanello, ha lanciato un appello sulla sua pagina Facebook: «Fatevi avanti», ha chiesto alle famiglie dei ragazzini.

Risposta immediata. Ieri mattina il padre di uno dei vandali ha accompagnato il figlio 13enne in municipio, dal sindaco. Il ragazzino si è preso le sue responsabilità e si è scusato.

Sull’episodio indagano i carabinieri e il primo cittadino sottolinea di non volersi sostituire alle forze dell’ordine, ma auspica che l’appello venga raccolto anche degli altri genitori: «Voglio far capire ai ragazzi la pericolosità di quello che hanno fatto».

«Oggi la famiglia di un ragazzo si è presentata in Municipio a seguito del mio appello nell'identificare i responsabili del lancio di sassi dal cavalcavia del centro commerciale. Ho apprezzato questa famiglia per il senso di responsabilità dimostrato. Alla presenza del ragazzo ho voluto chiarire l'entità del fatto e le possibili conseguenze di una bravata di questo tipo. Attendo ora le famiglie degli altri 8 ragazzi presenti domenica a questo spiacevole episodio», ha scritto Romanello su Facebook.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata