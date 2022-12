«Noi non la sentiamo da agosto, non ci ha più telefonato, ma Sabrina una famiglia ce l’ha, e non l’abbiamo mai abbandonata».

Arriva dall’area della Città Metropolitana di Cagliari la voce di una persona molto vicina ai parenti della ragazza sarda che a Milano ha partorito per poi lasciare il bimbo in ospedale: vive per strada e teme per la salute per del piccolo, che non potrebbe stare con la mamma sotto una tenda allestita alla meno peggio davanti alla stazione di San Donato.

È vero che la giovane (di cui conosciamo l’identità ma non la riveliamo a sua tutela) non ha i documenti: «Ma com’è possibile – si chiedono i familiari al telefono con UnioneSarda.it – che quando ha dato alla luce il bambino nessuno si sia preoccupato di fargliene avere di nuovi? Non è necessario che torni in Sardegna, potrebbe farli direttamente a Milano». Della gravidanza non sapevano nulla: «E probabilmente nemmeno lei se ne n’era accorta. Da tempo ha problemi di dipendenza e le abbiamo sempre offerto il nostro aiuto. Quando è sparita la prima volta, per andare in Germania, abbiamo presentato denuncia di scomparsa, un tentativo almeno per ritrovarla e sapere che stava bene».

Ma in Germania ci sono stati guai seri e Sabrina, inseparabile dal compagno Michael, anche lui sardo, ha ricevuto il foglio di via. È stato allora che la coppia è approdata in Lombardia, in condizioni precarie.

«L’ultimo contatto è stato quello di agosto, mancava qualche giorno al suo compleanno e per regalo chiedeva del denaro. In quell’occasione ha ribadito: “Io in Sardegna non voglio tornare, non ci faccio nulla lì. Voglio stare con Michael e continuare a vivere per strada”».

Nel pensiero della famiglia c’è poi quel bambino lasciato in ospedale: «Sabrina non potrebbe prendersene cura, fatica a occuparsi di se stessa, figuriamoci di un neonato».

La scoperta di quanto accaduto in questi giorni alla 23enne è stata fatta leggendo il nostro articolo, la mamma era incredula, «profondamente addolorata. Perché qui siamo con le braccia aperte per aiutare Sabrina, ma lei deve aver voglia di essere aiutata, da noi e da persone competenti, come una comunità».

