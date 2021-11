La variante Omicron è arrivata in Italia, proprio a poche ore dalla chiusura dei voli da otto Paesi dell’Africa australe, dove la mutazione è stata identificata per la prima volta.

Oggi è stato sequenziato al Laboratorio del Sacco di Milano un primo caso in Italia: riguarda un cittadino campano atterrato in Lombardia e proveniente dal Mozambico.

Nell’ambito delle attività di sequenziamento da parte della rete coordinata dall’Istituto superiore di Sanità, è stata infatti identificata una sequenza riconducibile a quella ormai nota come variante Omicron.

Il campione, spiega l’Iss, “è in fase di ulteriore conferma per avere l’assegnazione definitiva del lignaggio”.

Sono risultati positivi al Covid anche i familiari dell’uomo, tutti sono in buona salute. I pazienti e i relativi contatti sono in isolamento.

L’uomo è rientrato in Italia qualche giorno fa con un aereo partito dal Mozambico e atterrato a Milano. Allo sbarco è stato sottoposto a tampone, positivo. L’allarme scattato in questi giorni sulla mutazione ha acceso i riflettori sul caso e fatto partire riscontri più approfonditi su di lui e sui suoi familiari.

Il paziente era vaccinato con due dosi, ha sintomi molti lievi e le sue condizioni al momento non destano alcune preoccupazione. Tra i suoi contatti in Lombardia non sono stati rilevati casi di positività.

(Unioneonline/L)

