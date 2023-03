Un uomo di 91 anni, Antonino Campo, è morto vittima di un atroce incidente domestico ad Acate, in provincia di Ragusa.

Il pensionato, ipovedente, aveva preso in mano un trapano elettrico per effettuare piccoli lavoretti in casa. Purtroppo, la sciarpa che aveva al collo si sarebbe impigliata negli ingranaggi dell'attrezzo che stava maneggiando, creando una sorta di nodo che lo ha soffocato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’anziano. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri. Il medico legale ha accertato le modalità della morte per causa accidentale e la salma è stata restituita ai familiari per i funerali che si svolgeranno questo pomeriggio nella Chiesa Madre di Acate.

(Unioneonline/F)

