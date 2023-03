Una rete di spacciatori è stata smantellata dalla polizia a Cosenza. Le misure cautelari eseguite sono 20: 5 in carcere, 10 ai domiciliari e 5 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) ed estorsione.

Fra gli episodi documentati ci sono violente aggressioni fisiche a cui avrebbero fatto ricorso in qualche occasione per recuperare i crediti derivanti dalla cessione di droga. In alcune circostanze sono stati minacciati anche i familiari di chi non aveva pagato.

