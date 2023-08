Sono tantissimi i messaggi sui social dopo la diffusione della notizia della morte di Michela Murgia, avvenuta ieri a Roma all’età di 51 anni.

Cordoglio, affetto, ricordi, attestati di grande stima e tanto dolore per la perdita della scrittrice originaria di Cabras.

"Ma l'amor mio non muore", scrive Roberto Saviano. "Michela, amore. Grazie per tutto", è il messaggio di Loredana Lipperini. "Non so come faremo a stare senza di te. Ci hai insegnato come vivere e anche come morire", le parole di Luciana Littizzetto. "Nella notte delle stelle, va via una stella. Libera fino all'ultimo: addio Michela #Murgia", è il post di Paolo Borrometi. "Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me. #michelamurgia", dice Geppi Cucciari. "Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi", commenta il deputato Pd Alessandro Zan. "Buon viaggio Michela, la pensavamo in modo diverso, ma spero tu possa ora trovare la pace", scrive la ministra del Turismo Daniela Santanchè, mentre il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini pubblica una foto della scrittrice con la scritta "Una preghiera".

"Molte cose ci dividevano da Michela Murgia, ma ora è il momento del dolore per la sua scomparsa e del rispetto per una donna che ha reso la sua malattia un incitamento alla pienezza della vita. Le sue argute provocazioni, anche al mondo cattolico, hanno saputo stimolare riflessioni politiche e sociali profonde. La diversità di pensiero è una ricchezza e riteniamo che persone come Michela Murgia abbiano contribuito ad elevare il livello del nostro dibattito pubblico. Ci mancherà", sono le parole del capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

(Unioneonline/s.s.)

