Investita dall’auto della polizia mentre attraversa la strada: ferita una bambinaGli agenti, con le sirene accese, si stavano dirigendo verso il luogo di una rissa
Una bambina di sette anni è stata investita da un'auto della polizia al centro di Roma. È accaduto in corso Rinascimento.
La bambina è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù in codice giallo. Non sarebbe in gravi condizioni.
Dalle prime informazioni pare che la macchina della polizia, con le sirene accese, si stesse recando sul luogo di una rissa. Quando si è verificato l'incidente, la bimba sembra stesse attraversando la strada a poca distanza dai genitori.
