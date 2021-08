È tempo di controesodo.

Nel penultimo weekend di agosto è iniziato per molti il rientro dalle ferie. Operazioni cominciate già ieri, con un traffico inteso su tutta la rete autostradale.

Nella direttrice da sud verso nord, verso i grandi centri urbani, si è registrato un sensibile aumento della circolazione ma al momento i disagi sembrano limitati.

Rallentamenti si sono verificati su alcuni tratti dell'A1 tra Napoli e Roma, nei pressi di Firenze e Bologna, e in ingresso a Milano in A22 e A14.

Anche oggi, caratterizzato da bollino rosso, il traffico è risultato sostenuto con code di 6 chilometri tra Valdichiana e Arezzo per incidente, in direzione nord, così come tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli, direzione sud.

Congestionato anche il tratto tra Capua e Caianello per la riduzione della carreggiata e tra la barriera Como Grandate e Como Monte Olimpino.

Al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con attesa prevista di un'ora.

Chi si è messo in marcia in queste ore ha trovato bel tempo e temperature alte, ma secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile tra lunedì e martedì si prevedono precipitazioni più diffuse sulle regioni settentrionali, fino ai settori pianeggianti.

Non mancano, comunque, notizie di incidenti, anche gravi. Un giovane di 21 anni è morto sulla strada statale 89, che da Manfredonia conduce a Foggia, nei pressi di un distributore di carburante. Nell'incidente sono rimasti feriti un 25enne, che è in gravissime condizioni, e una 19enne. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Il 21enne è morto subito dopo il suo ricovero.

Sempre in giornata una persona ha perso la vita investita da un treno regionale di Trenitalia nella zona tra le stazioni di Torre del Greco ed Ercolano-Portici, nel Napoletano.

(Unioneonline/F)

